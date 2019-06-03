Рестораторы России выступили за отмену санитарных норм

Связано это с тем, что рестораторы считают действующие санитарные нормы устаревшими. Заменить их предлагается концепцией санитарно-эпидемиологического надзора, правила которой значительно мягче требований саннорм. В «Опоре России» считают, что за последние годы значительно снизилось число отравлений в заведениях общепита, что указывает на соблюдение там санитарных правил, что может позволить пересмотреть условия контроля. Приоритетом контроля, по мнению главного санитарного врач Федерации рестораторов и отельеров Константина Кривошонка, должен являться не процесс, а результат.