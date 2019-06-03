Роспортебнадзор снова оштрафовал ООО «Комбинат общественного питания»
Сегодня, 17:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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ООО «Комбинат общественного питания «Кейтеринбург», обеспечивающее питание школьников в Нижнем Тагиле, Роспортебнадзор оштрафовал на 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Свердловского облсуда.
«Комбинат общественного питания» получил штраф за нарушение санитарных норм в школе № 3 Первоуральска. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки выяснили, что на кухне не соблюдались условия хранения продуктов и суточных проб, требования к оборудованию стеллажей и моечных раковин.
Главный санитарный врач Первоуральска назначил штраф в размере 40 тысяч рублей, однако представители «Комбината общественного питания» обратились в облсуд с апелляцией, на что ведомство подтвердило решение главврача.
Напомним, в Нижнем Тагиле питание школьников обеспечивают ООО «Комбинат общественного питания» и «ОМС — Лечебное питание». По итогам проверки прокуратуры города, в 90% случаев специалисты нашли нарушения СанПиНа.
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