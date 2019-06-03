Роспортебнадзор снова оштрафовал ООО «Комбинат общественного питания»

«Комбинат общественного питания» получил штраф за нарушение санитарных норм в школе № 3 Первоуральска. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки выяснили, что на кухне не соблюдались условия хранения продуктов и суточных проб, требования к оборудованию стеллажей и моечных раковин.

Главный санитарный врач Первоуральска назначил штраф в размере 40 тысяч рублей, однако представители «Комбината общественного питания» обратились в облсуд с апелляцией, на что ведомство подтвердило решение главврача.