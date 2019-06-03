Тагильчанин вывез 172 КамАЗа мусора с участка после уведомления «Рифея»

Решение о самостоятельной ликвидации свалки тагильчанин принял после того, как «Рифей» направил ему соответствующее извещение. Мероприятия по ликвидации мусора обошлись Уткину в 650 тысяч рублей. В практике компании это не первый случай самостоятельной уборки мусора.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора, свалка существовала на территории предпринимателя еще до заключения им договора аренды. Общая площадь участка — 500 квадратных метров.

В «Рифее» пояснили, что заявки на уборку несанкционированных свалок поступают к ним регулярно. Однако, чтобы приступить к мерам по очистке, необходимо установить владельца, направить в его адрес извещение о необходимости ликвидации свалки в течение 30 дней. Если за этот срок собственник не убрал мусор своими силами, то за дело берётся регоператор, а затем взыскивает понесённые расходы через суд.

Нововведения в сфере обращения с ТКО способствуют повышению уровня ответственности владельцев земли за порядок на своей территории. Новые правила направлены не только на ликвидацию несанкционированных свалок, но и на их предотвращение, отметил директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.