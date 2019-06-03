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#домахорошо
Тагильчанин вывез 172 КамАЗа мусора с участка после уведомления «Рифея»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Тагильчанин вывез 172 КамАЗа мусора с участка после уведомления «Рифея»

Сегодня, 10:22ОбществоФото: Пресс-служба регоператора «Рифей»
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