Тагильчанин вывез 172 КамАЗа мусора с участка после уведомления «Рифея»
Предприниматель из Нижнего Тагила Николай Уткин вывез 172 КамАЗа мусора с участка площадью 500 квадратных метров. Общий объём вывезенных ТКО составил 435 кубометров.
Решение о самостоятельной ликвидации свалки тагильчанин принял после того, как «Рифей» направил ему соответствующее извещение. Мероприятия по ликвидации мусора обошлись Уткину в 650 тысяч рублей. В практике компании это не первый случай самостоятельной уборки мусора.
Как сообщили в пресс-службе регионального оператора, свалка существовала на территории предпринимателя еще до заключения им договора аренды. Общая площадь участка — 500 квадратных метров.
В «Рифее» пояснили, что заявки на уборку несанкционированных свалок поступают к ним регулярно. Однако, чтобы приступить к мерам по очистке, необходимо установить владельца, направить в его адрес извещение о необходимости ликвидации свалки в течение 30 дней. Если за этот срок собственник не убрал мусор своими силами, то за дело берётся регоператор, а затем взыскивает понесённые расходы через суд.
Нововведения в сфере обращения с ТКО способствуют повышению уровня ответственности владельцев земли за порядок на своей территории. Новые правила направлены не только на ликвидацию несанкционированных свалок, но и на их предотвращение, отметил директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
Напомним, с 1 января 2019 года в Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы. За четыре месяца работы в Нижнем Тагиле было вывезено на 16% отходов больше, чем предусмотрено территориальной схемой муниципального образования, а собираемость платежей за этот срок возросла с 10% до 29,5%. Кроме того, в реестре компании зарегистрировано более 400 свалок. С 1 января «Рифей» ликвидировал 41 несанкционированную свалку, общий объём вывезенных отходов 3404 кубометра.