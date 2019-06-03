В Екатеринбурге к пожизненному сроку приговорен маньяк, совершивший 32 преступления

Баласов признан виновным в изнасиловании, покушении на изнасилование, убийстве и ряде других преступлений. От рук преступника пострадали 12 человек.

Судом и следствием установлено, что Баласов, выйдя из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, вновь преступил черту закона. В период с 2009 по 2014 годы он совершил ряд преступления вблизи автомобильных мостов Свердловской области.

В 2009 году мужчина близ магазина «Гулливер» недалеко от транспортной развязки подкараулил девушку. Он напал на нее, намереваясь изнасиловать. Однако потерпевшая оказала сопротивление. Насильник с целью мести нанес ей не менее 15 ножевых ударов. После чего задушил потерпевшую. После он совершил еще несколько преступлений, связанных с насилием и угрозой жизни и здоровью.