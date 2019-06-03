В Екатеринбурге на благоустройство Шарташского парка потратят 230 млн рублей

Благоустройство подразумеваем оборудование детских горок, спортивных площадок, каменоломни и лодочной пристани. В рамках работ проложат тропу здоровья протяженностью 5,6 км.

Победитель аукциона определится 21 июня, а работы будут выполнены до 20 декабря 2020 года.