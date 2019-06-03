В Екатеринбурге на благоустройство Шарташского парка потратят 230 млн рублей
Сегодня, 18:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обявило конкурс на благоустройство Шарташского лесного парка. На эти цели из региоального бюджета выделят 230,7 млн рублей, сообщает «Областная газета».
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Благоустройство подразумеваем оборудование детских горок, спортивных площадок, каменоломни и лодочной пристани. В рамках работ проложат тропу здоровья протяженностью 5,6 км.
Победитель аукциона определится 21 июня, а работы будут выполнены до 20 декабря 2020 года.
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