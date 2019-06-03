В Екатеринбурге организуют учебно-консультационные пункты по гражданской обороне
Сегодня, 20:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пункты по гражданской обороне будут размещены в подведомственных мэрии учреждениях управления ЖКХ, культуры, спорта и здравоохранения. Постановление об этом подписал мэр Екатеринбурга.
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Александр Высокинский поручил администрации города организовать уголки по ГО, которые нужны для обучения правилам поведения при ЧС, основам оказания первой помощи и защиты от отравляющих веществ. Всего в столице Урала организуют 66 уголков.
Пункты будут выглядеть как классы вместительностью 10-15 человек. В помещениях будут висеть стенды по ГО и ЧС, и размещены средства индивидуальной защиты.
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