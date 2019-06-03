В Екатеринбурге штаб Навального собирается провести митинг за отставку Куйвашева
Сегодня, 20:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Активисты штаба Алексея Навального собираются провести митинг в Екатеринбурге против Евгения Куйвашева, сообщается на специально созданной странице во «ВКонтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
О проведении в Екатеринбурге митинга штаб Навального подал заявление в Министерство общественной безопасности Свердловской области. Провидение акции запланировано на 16 июня. Ожидается, что на мероприятие придут три тысячи человек. Активисты указали в заявке, что митинг планируется провести на площади Труда, но если Министерство предложит другое место, то они согласятся на это.
Штаб анонсировал о проведении митинга за отставку свердловского губернатора после акций протеста против строительства храма святой Екатерины.
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