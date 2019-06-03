В Екатеринбурге штаб Навального собирается провести митинг за отставку Куйвашева

О проведении в Екатеринбурге митинга штаб Навального подал заявление в Министерство общественной безопасности Свердловской области. Провидение акции запланировано на 16 июня. Ожидается, что на мероприятие придут три тысячи человек. Активисты указали в заявке, что митинг планируется провести на площади Труда, но если Министерство предложит другое место, то они согласятся на это.