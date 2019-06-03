В Ревде расторгнут фиктивный брак свердловчанки и мигранта

Установлено, что гражданин Таджикистана заключил фиктивный брак с гражданской России без цели создания семьи. Мужчина и женщина не проживали совместно, не вели общего хозяйства и не планировали рождение детей. После заключения брака женщина и мужчина никогда более не виделись. Брак был заключен с целью легализации пребывания мужчины на территории России.