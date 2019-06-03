В Ревде расторгнут фиктивный брак свердловчанки и мигранта
Сегодня, 10:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Ревды добилась расторжения фиктивного брака между местной жительницей и гражданином из ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что гражданин Таджикистана заключил фиктивный брак с гражданской России без цели создания семьи. Мужчина и женщина не проживали совместно, не вели общего хозяйства и не планировали рождение детей. После заключения брака женщина и мужчина никогда более не виделись. Брак был заключен с целью легализации пребывания мужчины на территории России.
В соответствии со статьей 27 Семейного кодекса РФ брак признается недействительным в случае его фиктивности,сообщает пресс-служба прокуратуры.
В соответствии с этим прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав признать брак недействительным и аннулировать соответствующую запись в книге актов учета гражданского состояния.
Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей