В Свердловской области завершился ЕГЭ по химии и истории

2,6 тысячи выпускников сдавали экзамен по истории, 2 тысячи выпускников выбрали химию. Один из школьников был замечен со справочными материалами и удален с экзамена.

ЕГЭ по истории состоит из 25 заданий, выполнить их необходимо за 3 часа 55 минут, для поступления в вузы выпускникам нужно набрать 32 балла. ЕГЭ по химии состоит из 35 заданий, разделенных на две части. На выполнение отводится 3,5 часа. Минимально нужно набрать 36 баллов. Результаты экзаменов станут известны 14 июня.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов посетил один из пунктов проведения единого госэкзамена в Дегтярске. Он отметил, что лично контролирует ход экзаменов.

Моя принципиальная позиция: каждый выпускник во время аттестационной кампании должен чувствовать себя комфортно и быть уверенным в том, что он будет сдавать ЕГЭ в условиях объективности и прозрачности, подчеркнул Биктуганов.