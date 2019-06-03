Врачам из Нижних Серег объявили выговор после смерти роженицы

22-летняя девушка скончалась после родов, после того как у нее произошёл выворот женских органов. Родственники погибшей считают, что принимавший роды молодой врач вырвала плаценту, пытаясь быстрее закончить роды. Именно это, по их мнению, привело к вывороту матки.