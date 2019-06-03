Врачам из Нижних Серег объявили выговор после смерти роженицы
Сегодня, 19:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минздрав Свердловской области провел проверку в роддоме города Нижние Серги, где у женщины случился выворот матки. Врачам вынесли выговор, сообщает Е1.
22-летняя девушка скончалась после родов, после того как у нее произошёл выворот женских органов. Родственники погибшей считают, что принимавший роды молодой врач вырвала плаценту, пытаясь быстрее закончить роды. Именно это, по их мнению, привело к вывороту матки.
Главврач больницы пояснил, что выворот произошел самопроизвольно.
Родственники девушки получили письмо от Минздрава, в котором говорится, что проведена по факту смерти свердловчанки проведена проверка. Медикам объявлен выговор, а главному к врачу «применены меры финансового воздействия».
После смерти девушки было возбуждено уголовное дело, материалы которого на данный момент переданы для рассмотрения в Екатеринбург.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей