«Благодарю каждого»: Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днём эколога

Он сказал, что решение проблем загрязнения окружающей среды особенно актуальны в современном мире.

Вопросы экологического контроля объединяют экологов, работников природоохранных служб предприятий, активистов общественных объединений, волонтеров, и всех, кто по долгу службы и призванию помогает сохранить природные богатства, сказал Пинаев.

В своем обращении мэр рассказал, что Нижний Тагил входит в список городов, где реализуется национальный проект «Экология» и теперь перед муниципалитетом стоят такие задачи как реабилитация водных объектов, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, улучшение качества воздуха и переход на современную модель обращения с ТКО.

Он отметил, что намеченные планы важно претворить в жизнь и первые шаги к этому сделаны. Город получил средства на обновление подвижного состава, а также перевод общественного транспорта на газомоторное топливо. Кроме того, в ближайшее время будет определен подрядчик на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная».

Пинаев добавил, что ведется мониторинг работы промышленных предприятий в част реализации плана по уменьшению количества выбросов вредных веществ в атмосферу, а также обустраиваются новые контейнерные площадки для сбора мусора.