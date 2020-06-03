«Благодарю каждого»: Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днём эколога
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с Днём эколога, сообщает Пресс-служба администрации города.
Он сказал, что решение проблем загрязнения окружающей среды особенно актуальны в современном мире.
Вопросы экологического контроля объединяют экологов, работников природоохранных служб предприятий, активистов общественных объединений, волонтеров, и всех, кто по долгу службы и призванию помогает сохранить природные богатства, сказал Пинаев.
В своем обращении мэр рассказал, что Нижний Тагил входит в список городов, где реализуется национальный проект «Экология» и теперь перед муниципалитетом стоят такие задачи как реабилитация водных объектов, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, улучшение качества воздуха и переход на современную модель обращения с ТКО.
Он отметил, что намеченные планы важно претворить в жизнь и первые шаги к этому сделаны. Город получил средства на обновление подвижного состава, а также перевод общественного транспорта на газомоторное топливо. Кроме того, в ближайшее время будет определен подрядчик на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная».
Пинаев добавил, что ведется мониторинг работы промышленных предприятий в част реализации плана по уменьшению количества выбросов вредных веществ в атмосферу, а также обустраиваются новые контейнерные площадки для сбора мусора.
Уверен, что выполнить задуманное — сохранить уникальную природную среду и здоровье будущих поколений тагильчан — нам по силам. И сделать это мы сможем, лишь объединив усилия.Благодарю каждого жителя города, кто не остается в стороне от решения экологических проблем города. Спасибо вам за активную жизненную позицию, за трепетное отношение к природе родного края, за заботу о ее сохранении! Здоровья успехов и всего самого доброго, завершил свое поздравление Владислав Пинаев.