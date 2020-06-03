Екатеринбуржцы создали петицию в защиту ударившего журналиста в сквере у Театра драмы

Автор петиции обратился к УМВД по Екатеринбургу и городской прокуратуре, чтобы уголовное дело, возбужденное против молодого человека, было прекращено.

Инцидент между 30-летним Максимом Шибановым и журналистом Максимом Румянцевым произошел во время одного из протестов в сквере у Театра драмы. Журналист снимал сюжет на камеру. В какой-то момент между ним и Шибановым произошел конфликт. Последний толкнул журналиста, но тот быстро встал. Нападавший через несколько минут был задержан.