Екатеринбуржцы создали петицию в защиту ударившего журналиста в сквере у Театра драмы
Сегодня, 08:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Екатеринбуржцы создали петицию в поддержку молодого человека, который ударил журналиста во время одного из протестов у Театра драмы в апреле 2020 года. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.
Сюжеты: Екатеринбург
Автор петиции обратился к УМВД по Екатеринбургу и городской прокуратуре, чтобы уголовное дело, возбужденное против молодого человека, было прекращено.
На данный момент петицию подписало больше 500 человек.
Инцидент между 30-летним Максимом Шибановым и журналистом Максимом Румянцевым произошел во время одного из протестов в сквере у Театра драмы. Журналист снимал сюжет на камеру. В какой-то момент между ним и Шибановым произошел конфликт. Последний толкнул журналиста, но тот быстро встал. Нападавший через несколько минут был задержан.
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