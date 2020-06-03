Эксперт: опыт онлайн-голосования «Единой России» должны перенять другие партии

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что ЕР — первая партия в стране, которой удалось успешно реализовать предварительное голосование через интернет. Своими наработками члены партии планируют поделиться в ЦИК. В 2019 году в выборах участвовали только 53 тысячи человек, сегодня благодаря интернет-технологиям их число увеличилось в 14 раз и составило почти миллион граждан, сообщает mkset.ru.

При этом все члены партии успешно справились с процедурами онлайн. Планируется, что подобную систему будут развивать и в дальнейшем.

Подчеркивается, что голосование официально признано состоявшимся. Среди зарегистрированных кандидатов только 20% — действующие депутаты. Таким образом, в скором времени население увидит порядка 80% новых лиц. 40% кандидатов моложе 35 лет. Все, кто выиграл предварительное голосование, будут представлять партию на выборах этой осенью.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин добавил, что успешное проведение онлайн-голосования — еще один важный и успешный шаг для ЕР. По его мнению, высокую явку партия смогла обеспечить благодаря своей работе.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко добавил, что высокая явка говорит об интересе россиян к партии. Кроме того, внедрение инновационных технологий позволит повысить авторитет партии.