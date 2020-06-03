Куйвашев посоветовал пассажирам напоминать друг другу о ношении масок в транспорте

К губернатору обратилась екатеринбурженка, которая рассказала о том, что пассажиры в общественном транспорте ездят без маски, некоторые – с симптомами ОРВИ.

По словам Куйвашева, в регионе нет дефицита масок. Он напомнил, что давал поручение мэру контролировать соблюдение саннорм в транспорте, а также проводить рейды. Глава региона посоветовал пассажирам напоминать друг другу о необходимости ношения масок.