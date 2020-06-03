Куйвашев посоветовал пассажирам напоминать друг другу о ношении масок в транспорте
Сегодня, 20:09ОбществоФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Евгений Куйвашев объяснил, кто должен отслеживать наличие масок на пассажирах общественного транспорта, а также посоветовал свердловчанам напоминать пассажирам о том, что надо надевать маки. Об этом он написал в своем Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
К губернатору обратилась екатеринбурженка, которая рассказала о том, что пассажиры в общественном транспорте ездят без маски, некоторые – с симптомами ОРВИ.
По словам Куйвашева, в регионе нет дефицита масок. Он напомнил, что давал поручение мэру контролировать соблюдение саннорм в транспорте, а также проводить рейды. Глава региона посоветовал пассажирам напоминать друг другу о необходимости ношения масок.
Может, человек задумался о чем-то и забыл маску надеть? Надо ему об этом напомнить, написал Евгений Куйвашев.
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