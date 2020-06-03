Куйвашев: студентам во время эпидемии правительство не будет оказывать помощь
Вчера, 23:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Студенты Свердловской области «молодые и энергичные», поэтому правительство области не будет им оказывать помощь. Об этом написал на своей странице в соцсети губернатор Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус
Власти региона не рассматривают вариант мер соцподдержки для студентов, так как эта категория населения меньше всех пострадала от введения особого режима в стране.
Когда мы принимаем решения o дополнительной поддержке той или иной категории наших людей, исходим, конечнo, из того, ктo в ней наиболее нуждается. Да, ситуация с коронавирусом очень многих поставила в сложную ситуацию. Среди них и студенты есть. Но это все-таки люди молодые, энергичные, написал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что большинство работающих в общепите студентов не потеряли работу — они продолжают доставлять заказы. Соцподдержкой этой категории граждан занимаются сами образовательные учреждения.
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