Куйвашев: студентам во время эпидемии правительство не будет оказывать помощь

Власти региона не рассматривают вариант мер соцподдержки для студентов, так как эта категория населения меньше всех пострадала от введения особого режима в стране.

Когда мы принимаем решения o дополнительной поддержке той или иной категории наших людей, исходим, конечнo, из того, ктo в ней наиболее нуждается. Да, ситуация с коронавирусом очень многих поставила в сложную ситуацию. Среди них и студенты есть. Но это все-таки люди молодые, энергичные, написал губернатор.