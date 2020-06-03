На Евгения Куйвашева подали сразу три иска о режиме самоизоляции

В исковых заявлениях граждане попросили признать один из пунктов указа губернатора недействующим. В частности, в нем запрещается покидать место проживания без необходимости.

В сообщении сказано, что были рассмотрены иски Мамаева А. Ю., Семенихина П. Н., а также коллективный административный иск 20 жителей Свердловской области. В ходе рассмотрения они все объединены в одно дело.

Также в пресс-службе отметили, что после рассмотрения дела было принято решение об отказе в удовлетворении иска. Решение будет принято в установленный законом срок.