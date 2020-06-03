На Евгения Куйвашева подали сразу три иска о режиме самоизоляции
Сегодня, 14:21ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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В Свердловский областной суд было подано три иска от жителей Свердловской области, в которых ответчиком выступал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба суда.
Сюжеты: Коронавирус
В исковых заявлениях граждане попросили признать один из пунктов указа губернатора недействующим. В частности, в нем запрещается покидать место проживания без необходимости.
В сообщении сказано, что были рассмотрены иски Мамаева А. Ю., Семенихина П. Н., а также коллективный административный иск 20 жителей Свердловской области. В ходе рассмотрения они все объединены в одно дело.
Также в пресс-службе отметили, что после рассмотрения дела было принято решение об отказе в удовлетворении иска. Решение будет принято в установленный законом срок.
В Свердловской области, по последним данным, зарегистрирован 6381 случай заболевания коронавирусом, из них 2680 человек выздоровели, 33 — скончались. В регионе режим самоизоляции продлен до 8 июня.
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