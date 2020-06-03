На Урале полицейский устроил погоню за подозреваемым в краже сигарет вплавь по реке
В Златоусте сотрудниками полиции была задержана группа из восьми жителей Екатеринбурга, которые подозреваются в краже сигарет из местных супермаркетов, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу ОМВД города.
Как рассказала пресс-секретарь отдела полиции Ольга Аристова, в ночь на 31 мая группа мужчин проникла в супермаркет, расположенный на Карла Маркса, а потом двое из них оказались на улице Бориса Ручьева. Там двое из подозреваемых были задержаны. Чтобы поймать второго, сотруднику полиции Александру Пупышеву пришлось вслед за вором броситься в реку Ай и догонять его. Подозреваемого он задержал на середине реки.
Установлено, что мужчины прибыли в Златоуст из Екатеринбурга. За время пребывания в городе они успели совершить три кражи сигарет. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).
Ранее в Екатеринбурге мужчина похитил с автозаправки 40 плиток шоколада. При попытке скрыться его сбила машина.