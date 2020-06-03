«Норникель» оперативно известил ГО и ЧС Норильска об утечке на ТЭЦ-3 в Норильске

На совещании, где обсуждали инцидент на норильском предприятии, президент России Владимир Путин высказал свое недовольство тем, что чиновники Красноярского края якобы узнали об аварии из интернета. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Представители «Норильского никеля» заверили, что диспетчер направил данные об утечке горючего 29 мая в 12:55. Через пару минут эти сведения подтвердили на ТЭЦ. В 13:08 об аварии узнали в объединенном диспетчерском управлении Сибири, а в 13:20 — в Министерстве энергетики. О введении на территории ТЭЦ-3 режима ЧС местные власти были проинформированы 29 мая в 18:40.

«Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) узнал об утечке дизельного топлива «утром 29 мая». Там подчеркнули, что негативных последствий для электроснабжения потребителей зафиксировано не было.

Как известно, днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» разгерметизировался резервуар с дизельным топливом. В лужу с горючем въехала машина. В итоге разлитое топливо воспламенилось. По словам Сергея Дяченко, огонь оперативно потушили. В кратчайшие сроки была создана группа реагирования. Ее члены устраняют последствия разгерметизации резервуара.