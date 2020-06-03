«Норникель» оперативно известил ГО и ЧС Норильска об утечке на ТЭЦ-3 в Норильске
Первый вице-президент и операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что данные об утечке дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске передали специалистам городского Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в то же день 29 мая.
На совещании, где обсуждали инцидент на норильском предприятии, президент России Владимир Путин высказал свое недовольство тем, что чиновники Красноярского края якобы узнали об аварии из интернета. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Представители «Норильского никеля» заверили, что диспетчер направил данные об утечке горючего 29 мая в 12:55. Через пару минут эти сведения подтвердили на ТЭЦ. В 13:08 об аварии узнали в объединенном диспетчерском управлении Сибири, а в 13:20 — в Министерстве энергетики. О введении на территории ТЭЦ-3 режима ЧС местные власти были проинформированы 29 мая в 18:40.
«Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) узнал об утечке дизельного топлива «утром 29 мая». Там подчеркнули, что негативных последствий для электроснабжения потребителей зафиксировано не было.
Как известно, днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» разгерметизировался резервуар с дизельным топливом. В лужу с горючем въехала машина. В итоге разлитое топливо воспламенилось. По словам Сергея Дяченко, огонь оперативно потушили. В кратчайшие сроки была создана группа реагирования. Ее члены устраняют последствия разгерметизации резервуара.
На данный момент ликвидацией разлива занимаются участники опытного отряда морской спасательной службы. Они приехали из Мурманска. Специалисты уже установили на речке Амбарная особые заграждающие линии. Последние задерживают распространение нефтепродуктов, заперев их в одном месте. Вся загрязненная почва вывезена на временное хранилище.