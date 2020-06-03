Самоизоляция, день шестьдесят четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Так, общее число заболевших достигло 216 человек.

Однако на карте Роспотребнадзора количество зараженных составляет уже 241 человек.

Вчера на Тагилстрое в районе магазина «Верный» полицейские остановили девушку с коляской, гуляющую без медицинской маски. Об этом сообщили подписчики группы «Инцидент Нижний Тагил». Сотрудники полиции не пропускали коляску, не давали пройти тагильчанке и хотели доставить ее в отдел полиции. Все действия зафиксированы на видео.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает тагильчан отметить Всемирный день охраны окружающей среды в онлайн-формате. Участников ожидает обширная программа в социальных сетях. Состоится празднование 5 июня в 18.00, сообщается в группе музея во «Вконтакте».

Центральная городская библиотека приглашает посетить стрим, где создатели комиксов будут рисовать скетчи на каверзные темы и рассказывать интересные вещи. Об этом сообщается в аккаунте библиотеки во «Вконтакте».

МУП «Тагильский трамвай» потерпел убытки за время пандемии коронавируса. Администрация Нижнего Тагила их частично компенсировала.

Мэрия компенсировала «Тагильскому трамваю» часть убытков из-за пандемии коронавируса

В Свердловской области впервые за все время пандемии выявлены рекордные 357 случаев заболевания за сутки. Общее число заболевших составляет 6381 человек.