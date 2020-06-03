«Ситилинк» прокомментировал вспышку коронавируса на складе в Екатеринбурге
В пресс-службе «Ситилинк» изданию TagilCity.ru прокомментировали ситуацию с коронавирусом на складе в Екатеринбурге. Заражены сотрудники не дискаунтера, а поставщика.
По словам представителей организации, склад, работники которого оказались заражены новой инфекцией, не принадлежит «Ситилинку». Его владельцем является совсем другой поставщик, а у сотрудников компании COVID-19 нет.
Ранее поставщик уведомил нас o двух точечных случаях заражения сотрудников, нo им своевременно и оперативнo были предприняты необходимые меры реагирования и профилактики распространения заболевания, а также приняты дополнительные мероприятия на основании предписания Роспотребнадзора, рассказали в компании.
В настоящий момент среди сотрудников «Ситилинка» нет заболевших коронавирусом — дискаунтер соблюдает все меры предосторожности и предписания роспотребнадзора.
Пространство точек сети обеспечено разметкой для соблюдения необходимой дистанции. Поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами,добавили в пресс-службе компании.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что коронавирус подтвердился у двух работников «Ситилинка» — будучи заражёнными, сотрудники ходили на работу и общались с коллегами. Однако компания заявила, что приняла все санитарные меры, чтобы инфекция не распространилась в коллективе.