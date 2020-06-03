«Ситилинк» прокомментировал вспышку коронавируса на складе в Екатеринбурге

По словам представителей организации, склад, работники которого оказались заражены новой инфекцией, не принадлежит «Ситилинку». Его владельцем является совсем другой поставщик, а у сотрудников компании COVID-19 нет.

Ранее поставщик уведомил нас o двух точечных случаях заражения сотрудников, нo им своевременно и оперативнo были предприняты необходимые меры реагирования и профилактики распространения заболевания, а также приняты дополнительные мероприятия на основании предписания Роспотребнадзора, рассказали в компании.

В настоящий момент среди сотрудников «Ситилинка» нет заболевших коронавирусом — дискаунтер соблюдает все меры предосторожности и предписания роспотребнадзора.

Пространство точек сети обеспечено разметкой для соблюдения необходимой дистанции. Поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами,добавили в пресс-службе компании.