«Стоп, снято!»: в Нижнем Тагиле снимают кино о режиссере «Тихого Дона»
Сегодня, 12:49ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнетагильском музее-заповеднике снимают документальный фильм о режиссёре «Тихого Дона» Сергее Герасимове, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
«Герасимовы» — это рабочее название проекта, цель которого открыть зрителю малоизвестные факты из жизни режиссёра Сергея Герасимова.
По словам автора проекта Андрея Титова, сложности судьбы С. А. Герасимова связаны с политически неблагонадёжной родословной, так как его братья были участниками Белого движения.
Например, белогвардейские газеты писали о его брате Борисе как о герое Тагила, участвующем в боях за город. В Тагиле жили сестра, мать и теща режиссёра, который и сам часто здесь бывал.
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