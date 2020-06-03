«Стоп, снято!»: в Нижнем Тагиле снимают кино о режиссере «Тихого Дона»

По словам автора проекта Андрея Титова, сложности судьбы С. А. Герасимова связаны с политически неблагонадёжной родословной, так как его братья были участниками Белого движения.

Например, белогвардейские газеты писали о его брате Борисе как о герое Тагила, участвующем в боях за город. В Тагиле жили сестра, мать и теща режиссёра, который и сам часто здесь бывал.