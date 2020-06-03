Строительство «Бухты Квинс» продолжит новый инвестор

За помощь 12 обманутым дольщикам Компания «Проектдевелопмент» получит участок рядом с Уктусом. На этом месте планируется построить 70 тысяч кв. метров жилья.

В 2020 году на заседании кондиционной комиссии, на которой решались проблемы обманутых дольщиков. Они согласились передать права требования квартир во второй очереди «Бухты Квинс» на такие же помещения другого инвестора. В мае в мэрию столицы Урала обратилась компания «Проектдевелопмент».