Строительство «Бухты Квинс» продолжит новый инвестор

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Для строительства второй очереди «Бухты Квинс» взялся новый застройщик. Об этом стало известно из постановления мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.
Сюжеты: Екатеринбург
За помощь 12 обманутым дольщикам Компания «Проектдевелопмент» получит участок рядом с Уктусом. На этом месте планируется построить 70 тысяч кв. метров жилья.
В 2020 году на заседании кондиционной комиссии, на которой решались проблемы обманутых дольщиков. Они согласились передать права требования квартир во второй очереди «Бухты Квинс» на такие же помещения другого инвестора. В мае в мэрию столицы Урала обратилась компания «Проектдевелопмент».
Напомним, что первая очередь поселка, которую начинала строить компания барда Александра Новикова, сдали в конце 2018 года. Строительство второй очереди не продвинулось дальше стадии котлована.
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