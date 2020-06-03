Свердловский губернатор объяснил, почему «Сима-ленд» продолжает свою работу
Сегодня, 19:41ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Евгений Куйвашев объяснил, почему в Свердловской области закрыто большинство торговых центров, однако «Сима-ленд» продолжает работать. Об этом губернатор написал на странице в Instagram.
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По словам главы региона, ТЦ реализует непродовольственные товары первой необходимости, поэтому имеет право продолжать работу в период ограничений. Также он пояснил, что в таком формате работают «Лента», «Ашан», «Окей».
Куйвашев написал, что организациям не выгодно нарушать требования, поскольку за них предусмотрены очень серьезные штрафы.
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