Тагильчане получили загадочные квитанции с многотысячными долгами за услуги ЖКХ

С началом нового месяца жильцы домов, находящихся под управлением «УК Дзержинского района», получили квитанции, отпечатанные якобы «УК Райкомхоз». Сообщения о долгах пришли в редакцию от жильцов со всей Вагонки — в числе адресов: улицы Алтайская, Бобкова, Ильича, Юности, Орджоникидзе.

В бумагах значится, что тагильчане имеют задолженности «по прямому договору с НТ МУП „Горэнерго“ на 01.01.2020». Сумма долга не зависит от площади или числа прописанных жильцов — в однокомнатных квартирах выставленные счета могут быть больше, чем в многокомнатных. Некоторые читатели прислали фото своих платежек, где суммы долга исчисляются тысячами: кто-то получил счет на 10,8 тысячи рублей, у кого-то сумма чуть меньше — 6 тысяч рублей.

Я ежемесячно плачу по всем квитанциям, наш дом в «УК Дзержинского района», никакого прямого договора с Горэнерго у меня нет, что за долг на 1700 рублей пришел? А бабушке 80-летней вообще 4000 рублей долга на однокомнатную квартиру нарисовали, рассказывает TagilCity.ru житель Алтайского микрорайона.

В «Управляющей компании Дзержинского района» редакции TagilCity.ru пояснили, что организация не имеет отношения к данным платежкам. Там же жильцам порекомендовали обратиться за разъяснениями в «УК Райкомхоз».

Почему управляющая компания «Райкомхоз» разослала платежные документы людям, которые не являются ее клиентами, в этой организации не смогли пояснить. По телефону, указанному в платежных документах, редакции TagilCity.ru сообщили, что пояснить все сможет только бухгалтер, который появится на месте 4 июня. Руководителя компании «Райкомхоз», который смог бы прокомментировать редакции отправку нескольких тысяч платежек с загадочными долгами, на месте также не оказалось.

Люди, попробовавшие оплатить по квитанциям через приложение «Сбербанк Онлайн», сделать этого не смогли: ни штрих-код, ни QR-код с платежек не определяются.