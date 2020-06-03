Тагильский общественник рассказал о «давлении» после обращения к президенту

Андрей Волегов утверждает, что если на станции будет использован метод очистки воды, заявленный в технической документации, это приведет к значительному увеличению себестоимости очистки в полтора-два раза, что может спровоцировать рост стоимости тарифов на воду на эти же значения.

В письме Волегов рассказывает, что 17 февраля администрацией Нижнего Тагила было проведено экспертное совещание, куда пригласили четырёх ведущих специалистов России по очистке воды из Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ). В ходе обсуждений специалисты голосовали за использование на станции «Южная» так называемых «череповецкой» и «венгерской» схем очистки воды.

Указанные две схемы поступили в мэрию для окончательного выбора наиболее оптимальной для города. По непонятным причинам за основу в мэрии волевым порядком была взята «венгерская» схема, и была дополнена узлами озоносорбции. В дальнейшем из этой схемы были исключены мембраны. Формально, тем самым, мэрия превратила схему очистки в ту, за которую на экспертном совещании, не было подано ни одного голоса эксперта,замечает Волегов.

Волегов обратился с письмом в администрацию президента России Владимира Путина с целью уточнения, какая процедура схема выбрана для Черноисточинского пруда.

Общественник рассказал, что после того, как информацию о его письме опубликовали в одном из СМИ, на работе (в МБУ «Сигнал-3»), где он трудился мастером, его перевели на должность разнорабочего с зарплатой меньше на треть.

В понедельник меня вызвали к директору и заявили, что в администрации мнение не поменялось, но мастером ты работать не будешь. Если хочешь, оставайся, но переводись на другую должность. Подписал новый договор. После этого меня вывели на работы по покраске заборов,рассказывает Андрей Волегов.

Фото: Андрей Волегов

Однако директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов заявил TagilCity.ru, что должность Андрей Волегов сменил по собственной инициативе.

Пришёл и сказал, что хочет работать на дорогах. Написал заявление о переводе. Поработал один день и сказал, что тяжело. Я спросил, что дальше. Сказал, будет думать. Это личная инициатива. Никто ему ничего не говорил. Я даже не могу представить, что глава сказал бы сделать что-то кому-то,заявил Сизов.