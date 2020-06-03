«Убивают не пули»: в Екатеринбурге прошли одиночные пикеты против произвола силовиков

Кроме того, одиночные пикеты против полицейского произвола прошли накануне в Москве. Во время акции у здания ГУ МВД на Петровке было задержано 20 человек.

Напомним, молодой человек подозревался в краже четырех рулонов обоев в строительном магазине. Сначала его попытались задержать прохожие, но подозреваемый скрылся и заперся в своей квартире. Его пытались задержать полицейские, когда он вышел из жилья, чтобы встретить отца, но молодой человек оказал сопротивление, брызнув одному из полицейских в лицо из газового баллона. В результате был вызван СОБР, который принял решение штурмовать квартиру. Во время спецоперации подозреваемый был убит. На данный момент Следственный комитет проводит проверку по факту убийства подозревамого, а также прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение мероприятий.