В честь дня Победы запустят три салюта из разных частей Екатеринбурга
Сразу три праздничных салюта запустят военные Центрального военного округа (ЦВО) 24 июня. Пока неизвестно, дадут ли гражданам разрешение смотреть парад на улице, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Одновременно 30 артиллеристских залпов с фейерверками прозвучат в столице Урала в 23:00. Площадками для проведения праздничных салютов выступят район стадиона «Динамо», ЦПКиО и микрорайон Академический.
Как отметил генерал-лейтенант Евгений Поплавский, такие меры помогут избежать скученности как личного состава, так и жителей и гостей города.
Напомним, что 9 мая многие праздничные события по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были отменены в Екатеринбурге по причине пандемии коронавируса.
В городе состоялись только воздушная часть Парада и проезд некоторых видов техники по улицам в центре города.
Новая дата проведения Парада — 24 июня — была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в конце мая. Её приурочили к первому параду, который прошёл по Красной площади 24 июня 1945 года.