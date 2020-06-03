В честь дня Победы запустят три салюта из разных частей Екатеринбурга

Одновременно 30 артиллеристских залпов с фейерверками прозвучат в столице Урала в 23:00. Площадками для проведения праздничных салютов выступят район стадиона «Динамо», ЦПКиО и микрорайон Академический.

Как отметил генерал-лейтенант Евгений Поплавский, такие меры помогут избежать скученности как личного состава, так и жителей и гостей города.

Напомним, что 9 мая многие праздничные события по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были отменены в Екатеринбурге по причине пандемии коронавируса.

В городе состоялись только воздушная часть Парада и проезд некоторых видов техники по улицам в центре города.