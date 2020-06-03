В Екатеринбурге прошел пикет из-за застреленного Росгвардейцами мужчины
Сегодня, 16:25ОбществоФото: партия "Родина"
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В Екатеринбурге председатель регионального отделения партии «Родина» в Свердловской области Валерий Хвостов вышел на одиночный пикет из-за застреленного Росгвардейцами мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
Пикет прошел 3 июня возле памятника Татищеву и де Геннину. Как рассказал TagilCity.ru Валерий Хвостов, он выразил протест против случая произвола и превышения полномочий Росгвардией в отношении жителя ЖБИ, который украл обои.
В руках у мужчины был кусок обоев с надписью «Этот кусок обоев стоит жизни?».
Напомним, что 31 мая в столице Урала молодой человек был застрелен у себя в квартире бойцами СОБР. Ранее сотрудники одного из магазинов города обвинили его в краже восьми рулонов обоев. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту убийства подозреваемого.
Сегодня одиночные пикеты прошли в Екатеринбурге и Москве.
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