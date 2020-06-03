В Екатеринбурге прошел пикет из-за застреленного Росгвардейцами мужчины

Пикет прошел 3 июня возле памятника Татищеву и де Геннину. Как рассказал TagilCity.ru Валерий Хвостов, он выразил протест против случая произвола и превышения полномочий Росгвардией в отношении жителя ЖБИ, который украл обои.

В руках у мужчины был кусок обоев с надписью «Этот кусок обоев стоит жизни?».

Напомним, что 31 мая в столице Урала молодой человек был застрелен у себя в квартире бойцами СОБР. Ранее сотрудники одного из магазинов города обвинили его в краже восьми рулонов обоев. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту убийства подозреваемого.