В Екатеринбурге репетиция Парада Победы пройдет на продезинфецированном транспорте
Сегодня, 10:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Для подготовки к предстоящему Параду Победы военные ЦВО осуществили дезинфекцию специальных площадок и техники для тренировок, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам генерала-полковника Александра Лапина, особые группировки обслуживания военных парадов продезинфицировали почти 400 помещений и мест для расположения парадных расчетов. Также обработке подверглись три площадки для тренировок и военная техника из состава механизированных колон.
К другим заслугам военных ЦВО относится и обработка Свердловской областной больницы № 1, где ранее было выявлено более 100 подтверждённых случаев COVID-19. В их числе оказались как медики, так и пациенты.
Ранее Владимир Путин объявил, что Парад Победы состоится 24 июня в 16 городах России, в том числе и в Екатеринбурге. Первую репетицию планируется провести 5 июня.
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