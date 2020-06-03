В Екатеринбурге репетиция Парада Победы пройдет на продезинфецированном транспорте

По словам генерала-полковника Александра Лапина, особые группировки обслуживания военных парадов продезинфицировали почти 400 помещений и мест для расположения парадных расчетов. Также обработке подверглись три площадки для тренировок и военная техника из состава механизированных колон.

К другим заслугам военных ЦВО относится и обработка Свердловской областной больницы № 1, где ранее было выявлено более 100 подтверждённых случаев COVID-19. В их числе оказались как медики, так и пациенты.