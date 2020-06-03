В Екатеринбурге сотрудники склада «Ситилинка» заразились коронавирусом

В пресс-службе поставщика рассказали о двух заразившихся сотрудниках. Также там сообщили, что оперативно приняли меры и выполнили предписания Роспотребнадзора для того, чтобы не допустить распространение инфекции. Кроме того, там заявили о том, что помимо работников склада других случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.