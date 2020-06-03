В Екатеринбурге сотрудники склада «Ситилинка» заразились коронавирусом
Сегодня, 19:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге сотрудники сладов поставщика «Ситилинка» заразились коронавирусом, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В пресс-службе поставщика рассказали о двух заразившихся сотрудниках. Также там сообщили, что оперативно приняли меры и выполнили предписания Роспотребнадзора для того, чтобы не допустить распространение инфекции. Кроме того, там заявили о том, что помимо работников склада других случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.
Напомним, что ранее произошла вспышка коронавируса в логистическом центре «Красного и Белого». Несколько магазинов были оштрафованы, по всей области прошли проверки Роспотребнадзора.
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