В Екатеринбурге создадут мобильные группы для поимки нарушителей самоизоляции

Об этом заявили представители Роспотребнадзора и прокуратуры на заседании городского оперштаба.

В частности, начальник Центрального Екатеринбургского отдела управления по Свердловской области Елена Потапкина подтвердила, что в нескольких районах города складывается сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Она предложила реализовать более действенные меры с целью предотвращения массовых нарушений.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заявила, что эффективность профилактических мер низкая и тоже предложила ввести дополнительные меры.

В пресс-службе администрации города изданию рассказали, что планируется создать мобильные группы, чтобы они фиксировали выявленные нарушения и напрямую обращались в районные прокуратуры. Последняя будет реализовывать дальнейшие этапы, чтобы Роспотребнадзор мог привлечь нарушителей к ответственности.