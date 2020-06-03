В Екатеринбурге создадут мобильные группы для поимки нарушителей самоизоляции
В Екатеринбурге планируется создать мобильные группы для фиксации фактов нарушений режима самоизоляции, сообщает ЕАН.
Об этом заявили представители Роспотребнадзора и прокуратуры на заседании городского оперштаба.
В частности, начальник Центрального Екатеринбургского отдела управления по Свердловской области Елена Потапкина подтвердила, что в нескольких районах города складывается сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Она предложила реализовать более действенные меры с целью предотвращения массовых нарушений.
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заявила, что эффективность профилактических мер низкая и тоже предложила ввести дополнительные меры.
В пресс-службе администрации города изданию рассказали, что планируется создать мобильные группы, чтобы они фиксировали выявленные нарушения и напрямую обращались в районные прокуратуры. Последняя будет реализовывать дальнейшие этапы, чтобы Роспотребнадзор мог привлечь нарушителей к ответственности.
В Свердловской области, по данным на 2 июня, выявлено больше шести тысяч случаев заражения коронавирусом. В регионе действует режим самоизоляции, предполагающий выход граждан из дома только в случае крайней необходимости — в магазин, на работу, вынести мусор или погулять с собакой. За нарушение режима предполагается штраф.