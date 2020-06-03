В Нижнем Тагиле учителя заступились за директора школы после инцидента у Вечного огня

Руководителя школы Владимира Саламатова в управлении образования города попросили написать заявление об уходе по собственному желанию или по соглашению сторон. Однако, коллектив считает этом слишком суровым наказанием для директора.

Не нужно судить о школе и нашем коллективе по единичному факту, считает учитель истории и обществознания Наталья Пономарёва.

Педагоги отмечают, что Вечный огонь тушили на площади уже неоднократно, но никогда к руководителям образовательных учреждений, чьи воспитанники так или иначе были связаны с инцидентами, не применяли таких мер. При этом учителя считают, что в настоящий момент необходимо учитывать то, что подростки долгое время не посещают школу и находятся на дистанционном обучении. Поэтому в защиту директора было составлено письмо на имя Владислава Пинаева, мэра Нижнего Тагила, за подписью 43 человек.

Владимир Саламатов проработал в образовательном учреждении сорок лет, 31 из них – в качестве директора.