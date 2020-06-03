В Нижнетагильском технологическом институте появился робот за четыре миллиона рублей
Сегодня, 14:45ОбществоФото: пресс-служба НТИ (ф) УрФУ
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В Нижнетагильском технологическом институте — филиале УрФУ появился новый робот KUKA Agilus KR10, сообщает пресс-служба института.
Сюжеты: Нижний Тагил
Модель KUKA Agilus KR10 представляет собой систему перемещения с широкой областью применения. Стоимость робота составляет почти четыре миллиона рублей. Он приобретен на благотворительные средства ЕВРАЗа для реализации проекта по созданию Центра робототехники.
Новая техника позволит выполнять почти трем сотням студентов, включая учащихся машиностроительного техникума и школьников профильных инженерных классов, лабораторные работы и проходить практику в Центре робототехники НТИ (филиала) УрФУ.
Директор филиала Владислав Потанин отметил, что в рамках стратегического партнерства института и ЕВРАЗа уже был реализован проект Студенческого конструкторского бюро. На данный момент осуществляется оснащение «Центра работотехники».
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