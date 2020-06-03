В Нижнетагильском технологическом институте появился робот за четыре миллиона рублей

Модель KUKA Agilus KR10 представляет собой систему перемещения с широкой областью применения. Стоимость робота составляет почти четыре миллиона рублей. Он приобретен на благотворительные средства ЕВРАЗа для реализации проекта по созданию Центра робототехники.

Новая техника позволит выполнять почти трем сотням студентов, включая учащихся машиностроительного техникума и школьников профильных инженерных классов, лабораторные работы и проходить практику в Центре робототехники НТИ (филиала) УрФУ.