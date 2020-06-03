За поправки в Конституцию свердловчане смогут проголосовать бесконтактно

Заявление можно будет направить через Госуслуги, МФЦ и территориальные избиркомы с 5 по 21 июня, а через участки — с 16 по 21 июня.

Те, кто не может прийти лично на голосование, будет организовано бесконтактное голосование на дому. Наблюдатели будут присутствовать при проведении каждого вида голосования. Каждому участнику будут предоставлены маски, перчатки и санитайзеры. Кроме того, на участках будет обеспечен температурный контроль, а в течение дня помещения будут дезинфицирировать.

Накануне президентом РФ Владимиром Путиным была утверждена дата голосования по поправкам в Конституцию. Так, оно пройдет 1 июля 2020 года. Работать будут в этот день только участки участковых комиссий. При этом в предшествующие шесть дней возможна организация пунктов на открытом воздухе.