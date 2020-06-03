За поправки в Конституцию свердловчане смогут проголосовать бесконтактно
В России с 5 июня начнется прием заявлений от граждан о прикреплении к участку по месту нахождения, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает «Областная газета».
Заявление можно будет направить через Госуслуги, МФЦ и территориальные избиркомы с 5 по 21 июня, а через участки — с 16 по 21 июня.
Те, кто не может прийти лично на голосование, будет организовано бесконтактное голосование на дому. Наблюдатели будут присутствовать при проведении каждого вида голосования. Каждому участнику будут предоставлены маски, перчатки и санитайзеры. Кроме того, на участках будет обеспечен температурный контроль, а в течение дня помещения будут дезинфицирировать.
Накануне президентом РФ Владимиром Путиным была утверждена дата голосования по поправкам в Конституцию. Так, оно пройдет 1 июля 2020 года. Работать будут в этот день только участки участковых комиссий. При этом в предшествующие шесть дней возможна организация пунктов на открытом воздухе.
Роспотребнадзором уже подготовлены рекомендации на период голосования. Россияне могут находиться на участке не дольше 15 минут с обязательным соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 метра. При себе необходимо иметь паспорт, маску, перчатки и ручку. После выхода из помещения средства защиты необходимо сменить, а руки обработать антисептиком.