Второй апелляционный суд отклонил иск противника строительства храма в Екатеринбурге
Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга отклонил иск противника строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге Сергея Тиунова, сообщает Ура.ру со ссылкой на активиста.
Как рассказал сам активист, заседание проходило по видеосвязи. На данный момент мотивировка решения ему не поступила. Он отметил, что как только получит документы, то обратится в Верховный суд и к президенту РФ Владимиру Путину.
Ответчиками по поданному иску стали гордума Екатеринбурга и глава города Александр Высокинский. В своем обращении активист потребовал отменить итоги опроса о месте строительства храма, считая его незаконным. В тексте иска приведены аргументы, основой которых стали организаторы опроса, «носящего религиозную подоплеку», не учитывающие мнение горожан.
Ранее иск Тиунова уже отклонил свердловский областной суд.
В мае прошлого года в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге прошла серия протестов горожан, выступивших против строительства храма Святой Екатерины на этом месте. Это привело к тому, что инвесторы сами отказались возводить храм в сквере. В сентябре того же года жители проголосовали за выбор нового места для строительства. В итоге была определена площадка на месте бывшего Приборостроительного завода.