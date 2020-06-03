Второй апелляционный суд отклонил иск противника строительства храма в Екатеринбурге

Как рассказал сам активист, заседание проходило по видеосвязи. На данный момент мотивировка решения ему не поступила. Он отметил, что как только получит документы, то обратится в Верховный суд и к президенту РФ Владимиру Путину.

Ответчиками по поданному иску стали гордума Екатеринбурга и глава города Александр Высокинский. В своем обращении активист потребовал отменить итоги опроса о месте строительства храма, считая его незаконным. В тексте иска приведены аргументы, основой которых стали организаторы опроса, «носящего религиозную подоплеку», не учитывающие мнение горожан.

В мае прошлого года в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге прошла серия протестов горожан, выступивших против строительства храма Святой Екатерины на этом месте. Это привело к тому, что инвесторы сами отказались возводить храм в сквере. В сентябре того же года жители проголосовали за выбор нового места для строительства. В итоге была определена площадка на месте бывшего Приборостроительного завода.