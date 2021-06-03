433 сайта по продаже наркотиков заблокированы в Свердловской области

433 сайта по продаже наркотиков заблокированы в Свердловской области
433 сайта по продаже наркотиков заблокированы в Свердловской области
Сегодня, 15:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
С начала года свердловскими полицейскими было выявлено и заблокировано 433 сайта по продаже наркотиков. Еще 108 ресурсов в соцсетях были заблокированы из-за опасного контента в сфере рекламы и потребления запрещенных веществ.

Блокировка нарко-сайтов была произведена по инициативе сотрудников полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщил глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, 363 сайта из 433 действовали непосредственно на территории Екатеринбурга. В течение 2020 года стражам порядка удалось ликвидировать в два раза меньше подобных интрнет-ресурсов — 206.

За пять месяцев текущего года органами внутренних дел зафиксировано 2135 наркопреступлений, из них связанных со сбытом наркотиков — 1329. При этом только 5% из них были совершены контактным способом.

В пример начальник пресс-службы областного МВД привел громкую криминальную историю в сфере наркотрафика — завершение расследования уголовного дела о деятельности межнациональной преступной группы численностью 21 человек, под контролем которой находились три интернет-магазина. В настоящий момент сервисы ликвидированы.

При задержании данной группы сотрудниками полиции было изъято более 3 килограмм героина. Это тысячи доз и сотни загубленных жизней. В Свердловской области только в 2021 году от передозировок ушли в мир иной более 150 наркозависимых граждан,рассказал Валерий Горелых.

Он отметил, что недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил межведомственный план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ. Ведь усилия в этом направлении могут увенчаться успехом лишь в том случае, если к этой работе подключится все общество.

Напомним, в квартире у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге у 49-летнего мужчины была обнаружена нарколаборатория. Сотрудники полиции изъяли из жилища канистру, в которой находились 230 грамм готовых синтетических наркотиков.

Сюжеты:
Екатеринбург
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