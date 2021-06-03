Главным редактором всероссийского СМИ стала тагильчанка Наталья Вахонина

О новой должности тагильчанки в «Themedia» стало известно из телеграмм канала «Мы и Жостко». Там был опубликован пост, в котором создатель проекта Александр Амзин представил публике нового главного редактора. Встреча будущих коллег прошла 1 мая на саммите АНРИ в Перми.
Мы с Натальей начали составлять план завоевания Галактик. Мы очень хотим сделать живое всероссийское журналистское сообщество. Обязательно придумаем много нового и отойдем от текущих форматов,заявил Александр Амзин.
По словам Натальи, работать с Александром Амзиным — для нее честь. Новый главный редактор «Themedia» заявила, что с первого разговора стало ясно: она сможет многому научиться, работая на новом месте, а задачи для нее понятны и интересны.
Благодаря усердной работе в Нижнем Тагиле Вахонина стала главредом перспективного СМИ и получила возможность продолжить карьеру в Москве. Однако тагильчанка заявила, что покидать город она не собирается.
Моя новая работа — работа мечты. Я буду работать удаленно, потому что очень люблю Нижний Тагил и не хочу отсюда уезжать,сообщили Наталья Вахонина.
Глава медиапространства Александр Амзин рассказал редакции TagilCity.ru, что главным претендентом на новую должность Наталья Вахонина стала еще на этапе изучения заявок. Также мужчина заявил, что видит в новом сотруднике огромный потенциал в сложной сфере региональных медиа.
Когда я начал поиски помощники, я получил свыше 100 заявок, тщательно рассмотрел, разделил их на папки «Сразу нет», «Подумать», «Лонглист» и «Крутыши». Наталья сразу попала к 10-12 «Крутышам»,делится Александр.
Откликалась Вахонина на вакансию, находясь в смятении. Бывший главред «Между строк» поделилась с редакции TagilCity.ru, что до последнего момента считала, что предлагать свою кандидатуру — дерзко с ее стороны.
Александр Амзин, сам того не зная, сильно повлиял на мой стиль работы. Его книги об интернет-журналистике читали все в редакции МС. Мы учились по ним вырабатывать свои стандарты,делится главный редактор.
Наталья Вахонина была сооснователем редакции «Между строк» и бессменным главным редактором издания на протяжении 8,5 лет, а Александр Амзин — журналист, медиаконсультант, преподаватель факультета журналистики МГУ. Является автором известной книги «Новостная интернет-журналистика».