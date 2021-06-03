Главой набсовета Университета ИТМО стал руководитель “Роснано” Сергей Куликов

Главой набсовета Университета ИТМО стал руководитель “Роснано” Сергей Куликов
Главой набсовета Университета ИТМО стал руководитель “Роснано” Сергей Куликов
Сегодня, 16:04Общество
Председатель правления УК “Роснано” Сергей Куликов будет руководить наблюдательным советом Национального исследовательского университета ИТМО (Санкт-Петербург). В планах “Роснано” укрепление научного и инвестиционного сотрудничества с вузом.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, в системе российского высшего образования в целом и в вузе в частности дан старт новому этапу. Он пожелал наблюдательному совету в новом составе, чтобы его работа была эффективной, назвав кандидатуру Куликова достойным выбором.

”Убежден, что возглавляемая им компания, которая многие годы является инновационным партнером университета, усилит динамичное развитие Университета ИТМО”, - считает он.

В наблюдательном совете Университета ИТМО появилось несколько новых людей. Кроме Куликова, это еще семь человек. В том числе речь о руководителе дирекции по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Андрее Белевцеве, управляющем партнере венчурного фонда Almaz Capital Partners Александре Галицком и председателе Ассоциации студенческих спортивных клубов РФ Елене Исинбаевой.

По словам первого проректора Университета ИТМО Дарьи Козловой, для них наблюдательный совет в новом составе, который возглавляет руководитель одного из российских лидеров инноваций – “Роснано”, является возможностью динамичного эффективного совершенствования своей траектории развития.

Она отмечает полную открытость вуза к сотрудничеству, что даст возможность вести эффективный обмен опытом, разрабатывать и реализовывать новые идеи, учиться справляться с вызовами современного мира. Она выразила уверенность, что благодаря “Роснано” университет внесет серьезный вклад в достижение научно-технологического прорыва.

Соглашаясь со сказанным, Сергей Куликов добавил, что в компании высоко оценивают научный потенциал университета.

«“Роснано” намерено активно использовать инвестиционные ресурсы для коммерциализации наиболее перспективных разработок вуза», — сообщил он.

Сегодня Университет ИТМО находится в списке ста лучших вузов мира по компьютерным наукам. Среди основных направлений вуза можно перечислить IT, фотонику, робототехнику и квантовые коммуникации. Студенты университета семь раз становились победителями крупных международных соревнований по программированию. Это лучший показатель в мире.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы