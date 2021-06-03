Главой набсовета Университета ИТМО стал руководитель “Роснано” Сергей Куликов

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, в системе российского высшего образования в целом и в вузе в частности дан старт новому этапу. Он пожелал наблюдательному совету в новом составе, чтобы его работа была эффективной, назвав кандидатуру Куликова достойным выбором.