Главой набсовета Университета ИТМО стал руководитель “Роснано” Сергей Куликов

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, в системе российского высшего образования в целом и в вузе в частности дан старт новому этапу. Он пожелал наблюдательному совету в новом составе, чтобы его работа была эффективной, назвав кандидатуру Куликова достойным выбором.
”Убежден, что возглавляемая им компания, которая многие годы является инновационным партнером университета, усилит динамичное развитие Университета ИТМО”, - считает он.
В наблюдательном совете Университета ИТМО появилось несколько новых людей. Кроме Куликова, это еще семь человек. В том числе речь о руководителе дирекции по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Андрее Белевцеве, управляющем партнере венчурного фонда Almaz Capital Partners Александре Галицком и председателе Ассоциации студенческих спортивных клубов РФ Елене Исинбаевой.
По словам первого проректора Университета ИТМО Дарьи Козловой, для них наблюдательный совет в новом составе, который возглавляет руководитель одного из российских лидеров инноваций – “Роснано”, является возможностью динамичного эффективного совершенствования своей траектории развития.
Она отмечает полную открытость вуза к сотрудничеству, что даст возможность вести эффективный обмен опытом, разрабатывать и реализовывать новые идеи, учиться справляться с вызовами современного мира. Она выразила уверенность, что благодаря “Роснано” университет внесет серьезный вклад в достижение научно-технологического прорыва.
Соглашаясь со сказанным, Сергей Куликов добавил, что в компании высоко оценивают научный потенциал университета.
«“Роснано” намерено активно использовать инвестиционные ресурсы для коммерциализации наиболее перспективных разработок вуза», — сообщил он.
Сегодня Университет ИТМО находится в списке ста лучших вузов мира по компьютерным наукам. Среди основных направлений вуза можно перечислить IT, фотонику, робототехнику и квантовые коммуникации. Студенты университета семь раз становились победителями крупных международных соревнований по программированию. Это лучший показатель в мире.