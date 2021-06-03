iHerb и ЦРПТ вместе участвуют в эксперименте по маркировке БАД

Соответствующий договор был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.
По словам главы совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина, iHerb входит в число крупнейших маркетплейсов на рынке биологически активных добавок. Поддержка компании в рамках эксперимента по маркировке данной продукции позволит изучить все особенности рынка, создать нужные для производителей и поставщиков БАД решения. Здесь имеются в виду организации, которые согласятся подключиться к системе.
Участники соглашения договорились, что онлайн-маркетплейс будет тестировать нанесение кодов маркировки на позиции, имеющие документ о государственной регистрации. Компания на протяжении всего эксперимента будет его сопровождать. Речь идет о маркировке БАД при размещении добавок на бондовых складах, о маркировке средствами идентификации импортной продукции и защите товарных знаков. Также iHerb и ЦРПТ обещали обмениваться данными, благодаря которым удастся сделать эксперимент более эффективным. Стороны готовы проводить совместные консультации и другие мероприятия, призванные разъяснить вопросы о реализации пилотного проекта.
По мнению директора по развитию iHerb в РФ Оксаны Богатенко, нынешний рынок нуждается в маркировке. Поэтому компания дала согласие на участие в этом эксперименте. Благодаря полученному опыту рынок станет прозрачнее. У покупателей появится доступ к качественным продуктам известных производителей.
Организатором Петербургского международного экономического форума выступил Фонд Росконгресс. Форум продлится со второго по пятое июня. В нынешним году его тема «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия запланированы форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор».
ПМЭФ-2021 проходит в очном формате при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности. Информационный партнер и фотохост-агентство форума — ТАСС.