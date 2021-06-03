iHerb и ЦРПТ вместе участвуют в эксперименте по маркировке БАД

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и один из самых крупных онлайн-маркетплейсов iHerb станут сотрудничать во время проведения эксперимента по маркировке биологически активных добавок (БАД).

Соответствующий договор был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС. По словам главы совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина, iHerb входит в число крупнейших маркетплейсов на рынке биологически активных добавок. Поддержка компании в рамках эксперимента по маркировке данной продукции позволит изучить все особенности рынка, создать нужные для производителей и поставщиков БАД решения. Здесь имеются в виду организации, которые согласятся подключиться к системе. Участники соглашения договорились, что онлайн-маркетплейс будет тестировать нанесение кодов маркировки на позиции, имеющие документ о государственной регистрации. Компания на протяжении всего эксперимента будет его сопровождать. Речь идет о маркировке БАД при размещении добавок на бондовых складах, о маркировке средствами идентификации импортной продукции и защите товарных знаков. Также iHerb и ЦРПТ обещали обмениваться данными, благодаря которым удастся сделать эксперимент более эффективным. Стороны готовы проводить совместные консультации и другие мероприятия, призванные разъяснить вопросы о реализации пилотного проекта. По мнению директора по развитию iHerb в РФ Оксаны Богатенко, нынешний рынок нуждается в маркировке. Поэтому компания дала согласие на участие в этом эксперименте. Благодаря полученному опыту рынок станет прозрачнее. У покупателей появится доступ к качественным продуктам известных производителей. Организатором Петербургского международного экономического форума выступил Фонд Росконгресс. Форум продлится со второго по пятое июня. В нынешним году его тема «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия запланированы форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проходит в очном формате при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности. Информационный партнер и фотохост-агентство форума — ТАСС.

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