iHerb начинает сотрудничать с правительством Карачаево-Черкесской республики

iHerb начинает сотрудничать с правительством Карачаево-Черкесской республики
iHerb начинает сотрудничать с правительством Карачаево-Черкесской республики
Сегодня, 18:15ОбществоФото: pxhere.com
Компания iHerb с правительством Карачаево-Черкесской Республики на Петербургском международном экономическом форуме подписали декларацию об инвестсотрудничестве.

Условия документа предусматривают проведение анализа возможностей участия iHerb в инвестпроектах КЧР (как уже имеющихся, так и перспективных) и общую подготовку идей по сотрудничеству в экономической, социальной и других сферах деятельности, пишет Newstracker.ru.

«У Карачаево-Черкесской Республики высокий экономический потенциал. Промышленность выступает одной из важнейших отраслей нашей экономики, от нее зависит социально-экономическое положение республики. Эта отрасль представляет собой один из самых главных источников налоговых поступлений и является важнейшим фактором занятости населения. В связи с этим у нас есть большой интерес в том, чтобы открывать все больше высокотехнологичных производств, которые принесут региону новые компетенции и создадут рабочие места», — рассказала замглавы правительства КЧР, постоянный представитель республики в Москве Мадина Гогова при подписании декларации.

«Рынок России для iHerb — один из крупнейших. Но до сих пор в нашем интернет-магазине не было витаминов и БАДов российского производства. Мы уже анонсировали планы по инвестированию до 100 млн долларов в логистику и создание сети распределительных центров. Учитывая повышение интереса покупателей к данной категории товаров, мы считаем, что следующим этапом должна быть локализация производства», — отметила директор по развитию iHerb Оксана Богатенко.

По поводу планов локализации производства витаминов и БАДов в РФ представители iHerb рассказали 2 июня в ходе сессии ПМЭФ «Рынок витаминов и БАД: Россия в русле мировых трендов».

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