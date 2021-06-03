iHerb начинает сотрудничать с правительством Карачаево-Черкесской республики

«У Карачаево-Черкесской Республики высокий экономический потенциал. Промышленность выступает одной из важнейших отраслей нашей экономики, от нее зависит социально-экономическое положение республики. Эта отрасль представляет собой один из самых главных источников налоговых поступлений и является важнейшим фактором занятости населения. В связи с этим у нас есть большой интерес в том, чтобы открывать все больше высокотехнологичных производств, которые принесут региону новые компетенции и создадут рабочие места», — рассказала замглавы правительства КЧР, постоянный представитель республики в Москве Мадина Гогова при подписании декларации.