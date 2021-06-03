Микрокредиты из Нижнего Тагила попали в «черный список» Центробанка

Микрокредиты из Нижнего Тагила попали в «черный список» Центробанка
Микрокредиты из Нижнего Тагила попали в «черный список» Центробанка
3 июня, 13:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Микрокредитная организация «Мобиуспех» из Нижнего Тагила попала в список компаний с признаками нелегальной деятельности, опубликованный на сайте Центробанка. В него вошли более 1,8 тысячи финансовых организаций.

Центробанк опубликовал список, для того, чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность.

ООО Микрокредитная компания «Мобиуспех» из Нижнего Тагила также вошла в список с признаками нелегального кредитора. Компания работает с 2014 года, директором и собственником является Валерия Федотова. Основной вид деятельности — предоставление займов и прочих видов кредита. В штате компании в 2020 году значилось семь сотрудников.

Фото:скриншот сайта Центробанка

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты, отмечается на сайте Центробанка.

Также в списке значатся восемь организаций из Екатеринбурга, у семи из которых выявлены признаки нелегальных кредиторов, а у одной признаки «финансовой пирамиды».

Напомним, 16 апреля Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Финансовая организация неоднократно нарушала требования ст. 7.2 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Собственники «Нейвы» в Екатеринбурге решили не подавать иск в суд на решение Центробанка об отзыве лицензии. Деньги вкладчикам выплачиваются через банк «Открытие».

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