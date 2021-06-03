«Норникель» выделит 10 млрд рублей на создание медцентров

«10 млрд рублей — это общая сумма вложений вместе с медцентрами, здравпунктами и информсистемой», — уточнила Зелькова. Также, по ее словам, всего будет создано семь медицинских центров, четыре из которых откроют в Норильске, три — на Кольском полуострове. Первый медицинский центр откроет двери для пациентов в Норильске летом этого года.