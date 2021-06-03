«Норникель» выделит 10 млрд рублей на создание медцентров

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова. Об этом пишет ТАСС.
«10 млрд рублей — это общая сумма вложений вместе с медцентрами, здравпунктами и информсистемой», — уточнила Зелькова. Также, по ее словам, всего будет создано семь медицинских центров, четыре из которых откроют в Норильске, три — на Кольском полуострове. Первый медицинский центр откроет двери для пациентов в Норильске летом этого года.
Центры выступят дополнением государственной медицины в зоне Заполярья. Как добавила Зелькова, будет сформирована единая информационная система, целью которой будет связать медицинские структуры предприятия.
«Она послужит объединению не только центров, но и нашего корпоративного санатория в Сочи. Как итог — у каждого сотрудника появится собственная цифровая карта здоровья», — сказала она и добавила, что в этой карте сотрудник сможет ознакомиться с результатами обследований и анализов, советами врачей.
Петербургский международный экономический форум, который организует Фонд Росконгресс, проходит 2–5 июня. Тема мероприятия этого года: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В его рамках также проведут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность», а также специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проходит в классическом, очном формате, при этом контролируется соблюдение всех мер эпидемиологической безопасности.