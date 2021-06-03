«Норникель» выпустит первую партию углеродно-нейтрального никеля

Компания «Норильский никель» готовится к выпуску в ближайшее время первой партии углеродно-нейтрального никеля. Об этом рассказал глава «Интерроса» Сергей Батехин в ходе сессии ПМЭФ по цифровым финансовым активам. Данный металл токенизируют.

Как пишет interfax.ru, по словам Батехина, учитывая скорое введение налогообложения углеродного следа, этот новый продукт, продавать который будут в форме токенов, может заинтересовать индустриальных потребителей, а также инвесторов. У покупателей появится возможность отслеживать статус на каждой стадии жизненного цикла, включая утилизацию, за счет блокчейн-технологии, сказал глава «Интерроса». Батехин также добавил: это важно с учетом того, что вводится электронный паспорт батарей для электромобилей. «Смарт-контракт дает возможность в партию такого никеля записать сведения о месте добычи, а также о том, были ли соблюдены экологические требования», — отметил он. В данный момент «Норникель» производит в качестве финансовых инструментов токены, в которых предусмотрены платиноиды и цветные металлы. Они продаются в качестве финансовых инструментов на Лондонской и Франкфуртской биржах. В форме индустриальных токенов «Норникель» поставляет продукцию крупным клиентам: BASF, Umicore. Благодаря такой форме удобно, в частности, планировать закупки и распоряжаться излишками производителей авто, которые покупают платиноиды в рамках годовых контрактов.

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