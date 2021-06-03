Погашения долгов по зарплате на верхнесалдинском предприятии добилась прокуратура

Погашения долгов по зарплате на верхнесалдинском предприятии добилась прокуратура
Погашения долгов по зарплате на верхнесалдинском предприятии добилась прокуратура
Сегодня, 17:45ОбществоФото: pixabay.com
Восстановлены права работников и выплачена задолженность по зарплате на общую сумму свыше 800 тысяч рублей в ООО «СтройКом» Верхней Салды.

Соблюдение трудового законодательства в деятельности предприятия проверила Верхнесалдинская городская прокуратура. Ведомство выявило, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 11 работниками. Причем не только действующими, но и бывшими.

Заявления от сотрудников о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы удовлетворил суд.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата заработной платы), а также внесено представление генеральному директору ООО «КомСтрой» об устранении нарушений закона в сфере оплаты труда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На данный момент задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, сообщает ведомство.

Напомним, о многотысячных долгах по зарплате заявили работники «Уралметаллстрой» в Нижнем Тагиле. Некоторые сотрудники предприятия написали заявления в прокуратуру Тагилстроевского района и добились выплат.

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