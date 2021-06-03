Погашения долгов по зарплате на верхнесалдинском предприятии добилась прокуратура

Соблюдение трудового законодательства в деятельности предприятия проверила Верхнесалдинская городская прокуратура. Ведомство выявило, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 11 работниками. Причем не только действующими, но и бывшими.
Заявления от сотрудников о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы удовлетворил суд.
В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата заработной платы), а также внесено представление генеральному директору ООО «КомСтрой» об устранении нарушений закона в сфере оплаты труда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
На данный момент задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, сообщает ведомство.
Напомним, о многотысячных долгах по зарплате заявили работники «Уралметаллстрой» в Нижнем Тагиле. Некоторые сотрудники предприятия написали заявления в прокуратуру Тагилстроевского района и добились выплат.