Поиски туристки из Перми завершились в Свердловской области

Поиски туристки из Перми завершились в Свердловской области
Поиски туристки из Перми завершились в Свердловской области
Сегодня, 19:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Спустя почти трое суток в Свердловской области завершились поиски 35-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой. Женщина пропала 29 мая.

В процессе розыскных мероприятий стало известно, что в местном магазине в Нижних Сергах с банковской карты пропавшей были куплены коньяк и продукты питания, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Однако данную покупку совершила не пермячка, а местная жительница. Теперь она подозревается в убийстве туристки.

Женщина проживала в лесу, в шалаше, вместе со своим сожителем, который находится в федеральном розыске. 29 мая мимо них, по реке Серга, прошла байдарка с туристкой. Прочесывая реку, полиция и волонтеры увидели дым на берегу. Мужчина и женщина, которые развели костер, вели себя вызывающе и оказывали сопротивление во время задержания. На данный момент они уже дали признательные показания, тело женщины ищут.

Напомним, Анастасия Пыхтеева из Перми уехала из дома на своем автомобиле Renault Sandero и должна была вернуться 30 мая. Во вторник, 2 июня, о пропаже туристки в полицию сообщил ее молодой человек. Телефон женщины был не доступен, а ее автомобиль найден на берегу водоема в Михайловске.

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