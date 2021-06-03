Поиски туристки из Перми завершились в Свердловской области

Женщина проживала в лесу, в шалаше, вместе со своим сожителем, который находится в федеральном розыске. 29 мая мимо них, по реке Серга, прошла байдарка с туристкой. Прочесывая реку, полиция и волонтеры увидели дым на берегу. Мужчина и женщина, которые развели костер, вели себя вызывающе и оказывали сопротивление во время задержания. На данный момент они уже дали признательные показания, тело женщины ищут.