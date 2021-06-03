Реконструкция двора на улице Космонавтов завершится досрочно в Нижнем Тагиле

Строительные работы по благоустройству двора, расположенного на улице Космонавтов, 10, продолжаются в Нижнем Тагиле. По словам мэра Владислава Пинаева, двор будет сделан досрочно, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что благоустройство на улице Космонавтов ведется по прямому поручению Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время мы меняем все коммуникации, строим новые площадки, оформляем дорожное покрытие и тротуар,рассказал директор управляющей компании «Строительные технологии» Петр Ковин. Также глава города побывал во дворе домов № 87 и 95 на улице Газетная. На данный момент строители убрали старые бордюры, начался демонтаж металлического ограждения. После будут прокладываться пешеходные дорожки и оформляться существующие тропинки. Напомним, на благоустройство данного двора выделено 19,6 миллиона рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планировалось завершить к октябрю 2021 года. Реконструкция двора на Космонавтов за 19,6 млн продолжается в Нижнем Тагиле 4 Фото Строители продолжают благоустраивать двор, расположенный между домами на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46 в Нижнем Тагиле.

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