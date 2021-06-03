Реконструкция двора на улице Космонавтов завершится досрочно в Нижнем Тагиле

Реконструкция двора на улице Космонавтов завершится досрочно в Нижнем Тагиле
Реконструкция двора на улице Космонавтов завершится досрочно в Нижнем Тагиле
Вчера, 21:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Строительные работы по благоустройству двора, расположенного на улице Космонавтов, 10, продолжаются в Нижнем Тагиле. По словам мэра Владислава Пинаева, двор будет сделан досрочно, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что благоустройство на улице Космонавтов ведется по прямому поручению Президента РФ Владимира Путина.

В настоящее время мы меняем все коммуникации, строим новые площадки, оформляем дорожное покрытие и тротуар,рассказал директор управляющей компании «Строительные технологии» Петр Ковин.

Также глава города побывал во дворе домов № 87 и 95 на улице Газетная. На данный момент строители убрали старые бордюры, начался демонтаж металлического ограждения. После будут прокладываться пешеходные дорожки и оформляться существующие тропинки.

Напомним, на благоустройство данного двора выделено 19,6 миллиона рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планировалось завершить к октябрю 2021 года.

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