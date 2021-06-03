Реконструкция привокзальной площади начнется в 2022 году

На данный момент проект капитального ремонта находится на государственной экспертизе, рассказал заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.
Планируется, что к 11 июня проект получит положительное заключение, после чего «Служба заказчика городского хозяйства» перейдет к следующему этапу и объявит конкурс на выполнение работ. Отмечается, что для проведения ремонта в Нижнем Тагиле будет необходимо ввести ограничения, которые касаются движения транспорта. По словам главы города Владислава Пинаева, из-за перекрытия перехода на улице Циолковского было решено не накладывать два крупных ремонта и сделать привокзальную площадь в следующем году.
Поэтому считаю, что необходимо перенести срок реализации данного проекта на 2022. Затем за один год сделать реконструкцию привокзальной площади и установить стелу,подчеркнул Пинаев.
Напомним, в конце мая в рамках «круглого стола», который прошел в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», тагильчане обсудили вид будущей стелы «Город трудовой доблести». По итогам дискуссий было предложено включить в плоскость самой стелы герб города и текст Указа Президента РФ о присвоении Нижнему Тагилу почетного звания.