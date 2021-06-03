Реконструкция привокзальной площади начнется в 2022 году

Планируется, что к 11 июня проект получит положительное заключение, после чего «Служба заказчика городского хозяйства» перейдет к следующему этапу и объявит конкурс на выполнение работ. Отмечается, что для проведения ремонта в Нижнем Тагиле будет необходимо ввести ограничения, которые касаются движения транспорта. По словам главы города Владислава Пинаева, из-за перекрытия перехода на улице Циолковского было решено не накладывать два крупных ремонта и сделать привокзальную площадь в следующем году.