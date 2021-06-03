Рекордное количество случаев выброса КГО в контейнеры зарегистрировано в Тагиле

Жители Нижнего Тагила стали чаще засорять контейнеры крупногабаритными отходами и спиленными ветками. За апрель и май выявлено 34 таких случая, всего на территории Северного кластера зафиксировано 102 случая, сообщает пресс-служба регионального оператора «Рифей».

В Нижнем Тагиле такое происходило на улицах Газетная, Заречная, Карла Либкнехта и Карла Маркса. 18 раз строительные отходы и ветки были выброшены в селах Краснополье, Петрокаменское и Покровское. При этом, жители Свердловской области стали выбрасывать в контейнеры строительные отходы в два раза реже. В апреле и мае зафиксировано по шесть таких случаев, что в двое меньше, чем в первом квартале 2021 года. Лидером по размещению на контейнерных площадках спиленных деревьев и веток стал Невьянск. За два месяца там зафиксировано 14 случаев. В Тагиле и Карпинске выявлено по семь таких эпизодов. Отмечается, что администрации Краснотуринска, Горноуральского и Новолялинского ГО заключили отдельные договора на вывоз мусора после субботников. В результате было вывезено 760 кубометров отходов. В пресс-службе пояснили, что строительный мусор и ветки не входят в тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами. А крупногабаритные отходы, такие как сантехника, мебель, двери и другие, должны выбрасываться в специальные контейнеры для КГО, которые также размещаются на контейнерных площадках. Разгрузка КГО производится в плановом режиме, но жители могут обратиться в УК в случае переполнения контейнера. Получив заявку, «Рифей» отправляет дополнительный мусоровоз. Фото: Пресс-служба компании «Рифей» По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-800-234-02-43. Также жители могут отправлять фотографии с нарушениями правил обращения с ТКО и КГО в любой мессенджер по номеру 8-900-202-15-56, при этом обязательно необходимо указать адрес. Напомним, в конце апреля в Нижнем Тагиле второй раз сгорели мусорные контейнеры на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле. В пресс-службе компании «Рифей» заявили, что управляющие компании получают их на ответственное хранение и должны беречь имущество. В этом случае предоставлять новую партию контейнеров нецелесообразно. Второй раз сгорели мусорные евроконтейнеры на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле

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