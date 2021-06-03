Школы Нижнего Тагила не вошли в топ-200 школ технического профиля в России

Школы Нижнего Тагила не вошли в топ-200 школ технического профиля в России
Школы Нижнего Тагила не вошли в топ-200 школ технического профиля в России
Сегодня, 10:33ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Учебные заведения Нижнего Тагила не вошли в топ-200 школ технического профиля в России. По результатам рейтинга в список лучших вошли 10 школ Екатеринбурга.

По результатам исследования рейтингового агентства RAEX ни одна из школ Нижнего Тагила и других городов Свердловской области (кроме Екатеринбурга) не вошла в число тех, чьи выпускники успешно поступают в ведущие вузы страны естественно-математического и инженерно-технического профилей.

Однако в топ-200 лучших школ России вошли 10 учебных заведений Екатеринбурга.

В их числе СУНЦ УрФУ (7 место), лицей № 130 (27 место), гимназия № 9 (53 место), гимназия № 35 (65 место), лицей № 180 (96 место), лицей № 12 (112 место), лицей № 110 (118 место), лицей № 135 (129 место), гимназия № 5 (156 место) и гимназия № 161 (162 место).

Первое место в рейтинге заняла Бауманская инженерная школа № 1580. В 2020 году 400 ее выпускников поступили в ведущие вузы на технические специальности.

Напомним, 1 июня тагильские школьники получили стипендии главы города. В общей сложности в приеме, который состоялся в Городском Дворце детского и юношеского творчества, поучаствовали 60 детей, их родители и педагоги.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьрейтингРоссиявыпускникишколытопНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы