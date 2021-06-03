Школы Нижнего Тагила не вошли в топ-200 школ технического профиля в России

По результатам исследования рейтингового агентства RAEX ни одна из школ Нижнего Тагила и других городов Свердловской области (кроме Екатеринбурга) не вошла в число тех, чьи выпускники успешно поступают в ведущие вузы страны естественно-математического и инженерно-технического профилей.