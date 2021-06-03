Школы Нижнего Тагила не вошли в топ-200 школ технического профиля в России

По результатам исследования рейтингового агентства RAEX ни одна из школ Нижнего Тагила и других городов Свердловской области (кроме Екатеринбурга) не вошла в число тех, чьи выпускники успешно поступают в ведущие вузы страны естественно-математического и инженерно-технического профилей.
Однако в топ-200 лучших школ России вошли 10 учебных заведений Екатеринбурга.
В их числе СУНЦ УрФУ (7 место), лицей № 130 (27 место), гимназия № 9 (53 место), гимназия № 35 (65 место), лицей № 180 (96 место), лицей № 12 (112 место), лицей № 110 (118 место), лицей № 135 (129 место), гимназия № 5 (156 место) и гимназия № 161 (162 место).
Первое место в рейтинге заняла Бауманская инженерная школа № 1580. В 2020 году 400 ее выпускников поступили в ведущие вузы на технические специальности.
Напомним, 1 июня тагильские школьники получили стипендии главы города. В общей сложности в приеме, который состоялся в Городском Дворце детского и юношеского творчества, поучаствовали 60 детей, их родители и педагоги.