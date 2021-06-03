Силовики нагрянули с обысками в управляющие компании Екатеринбурга

Силовики нагрянули с обысками в управляющие компании Екатеринбурга
Силовики нагрянули с обысками в управляющие компании Екатеринбурга
Сегодня, 17:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски в управляющих компаниях в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах.

Они изымают документы, связанные с уплатой налогов, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Обыски могут быть связаны со скандалом о незаконной прослушке за политиками и силовиками.

Осенью 2020 преступники были задержаны ФСБ. Потерпевшими в деле о прослушке стали председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, глава аппарата администрации города Илья Захаров и другие. Одному из участников банды накануне был оглашен приговор.

По данным источника, члены группировки были фиктивно трудоустроены в управляющих компаниях и через них получали финансирование.

Эти люди получали там зарплату, но фактически не работали, рассказал собеседник E1.

Напомним, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев был заподозрен в организации прослушки. Он написал заявление в Следственный комитет том, что эта информация недостоверна и носит политическую подоплеку.

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