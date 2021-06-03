Силовики нагрянули с обысками в управляющие компании Екатеринбурга

Они изымают документы, связанные с уплатой налогов, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Обыски могут быть связаны со скандалом о незаконной прослушке за политиками и силовиками.
Осенью 2020 преступники были задержаны ФСБ. Потерпевшими в деле о прослушке стали председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, глава аппарата администрации города Илья Захаров и другие. Одному из участников банды накануне был оглашен приговор.
По данным источника, члены группировки были фиктивно трудоустроены в управляющих компаниях и через них получали финансирование.
Эти люди получали там зарплату, но фактически не работали, рассказал собеседник E1.
Напомним, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев был заподозрен в организации прослушки. Он написал заявление в Следственный комитет том, что эта информация недостоверна и носит политическую подоплеку.